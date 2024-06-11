Петрозаводчане лишились денег в попытках заработать на инвестициях

Трое петрозаводчан лишились более 1,5 млн рублей после телефонного общения с незнакомцами. Обманутые жители карельской столицы обратились в полицию.

60-летний мужчина рассказал полиции, что ему позвонила менеджер по инвестициям и предложила заработать, играя на валютной бирже. Так, он перечислил 320 тысяч рублей на счет, который ему назвала собеседница. После этого банк заблокировал карту мужчины в связи с проведением подозрительных операций.

68-летней жительнице столицы Карелии в телефонном разговоре предложили выкупить акции и заработать. Сначала пенсионерка покупала за счет собственных сбережений. Она перевела незнакомцам 120 тысяч. Чтобы заработать еще, женщина оформила три кредита и все деньги перевела на продиктованные счета. Общий ущерб составил 713 тысяч рублей, рассказали в полиции.

Третья жертва аферистов, 52-летняя петрозаводчанка, откликнулась на рекламу заработка на инвестициях, которую увидела в Интернете. Женщина оставила заявку и на связь с ней вышел якобы «брокер по работе с новичками». Помощник объяснил, как открыть счет и начать делать вложения, причем чем больше она вложит, тем больше сможет получить. Так на счета проходимцев горожанка перевела свои сбережения и взятые в банке. В общей сложности потерпевшая перечислили мошенникам 665 тысяч рублей. // фото unsplash.com