Петрозаводчанам рассказали, стихнет ли ветер в новогоднюю ночь

Сильный ветер, терзающий столицу Карелии в последние дни, 31 декабря начнет стихать. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, в новогоднюю ночь в городе скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Порывы будут достигать 11 метров в секунду. Направление ветра останется западным.

Далее, ко 2 января, в Петрозаводске заметно понизится атмосферное давление. Оно упадет до 722-724 мм. рт. ст. // Фото «Петрозаводск говорит»