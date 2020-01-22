22 января 2020, 11:54
Петрозаводчанам напомнили номер телефона для жалоб на гололед
Пешеходные участки карельской столицы обрабатывают противогололедными материалами
Сотрудники Городского комбината благоустройства сметают и вывозят мусор из парков, скверов, детских площадок и лестниц в Петрозаводске.
Пешеходные участки обрабатывают противогололедными материалами. Как сообщает пресс-центр мэрии, особое внимание уделяется грунтовым дорожкам, на которых скользкость сохраняется даже при плюсовых температурах.
Жители карельской столицы могут обращаться с жалобами на скользкие дорожки, мусор в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051.
Фото: пресс-центр администрации города