Петрозаводчан просят одобрить изменение автобусного маршрута № 27

Компания-перевозчик выступила с предложением внести изменения в маршрут движения автобусов № 27, сообщает сайт городской администрации.

Предлагается продлить путь следования автобуса до улицы Чапаева. В предлагаемом варианте маршрут на участке между Детской республиканской больницей и универсамом «Находка» будет более сложным.

На пути следования автобуса № 27 появятся новые остановки: ул. Сыктывкарская – Торговый центр «Сигма» - ул. Сыктывкарская и далее по старому маршруту.

Администрация предлагает жителям Петрозаводска выразить свое мнение, касающееся возможных изменений в работе общественного транспорта.

Опрос на платформе «Активный горожанин» уже стартовал и завершится 25 февраля в 17.00: .

Фото с сайта https://ptzgovorit.ru. Карта с сайта городской администрации.