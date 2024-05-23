23 мая 2024, 17:18
Петрозаводчан призвали не кататься на велосипедах и самокатах
Администрация карельской столицы предупредила, что есть места, где недопустимы развлечения
Относиться с уважением к памятным местам призвала петрозаводчан и гостей города администрация Петрозаводска. Людей попросили не кататься около них на самокатах и велосипедах.
- Катание на самокатах и велосипедах по мемориалам недопустимо,
- заявили в мэрии.
Речь идет также о памятниках и стелах. Территория вокруг них не предусмотрена для развлечений.
Горожанам напомнили, что в Петрозаводске есть специально предназначенные для катания площадки. Они оборудованы в Ключевском, Бородинском и Дмитриевском скверах. // фото: администрация Петрозаводска