Петрозаводчан призвали не кататься на велосипедах и самокатах

Относиться с уважением к памятным местам призвала петрозаводчан и гостей города администрация Петрозаводска. Людей попросили не кататься около них на самокатах и велосипедах.

- Катание на самокатах и велосипедах по мемориалам недопустимо,

- заявили в мэрии.

Речь идет также о памятниках и стелах. Территория вокруг них не предусмотрена для развлечений.

Горожанам напомнили, что в Петрозаводске есть специально предназначенные для катания площадки. Они оборудованы в Ключевском, Бородинском и Дмитриевском скверах. // фото: администрация Петрозаводска