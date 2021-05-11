Петрозаводчан приглашают на весеннюю уборку города

Власти карельской столицы приглашают горожан присоединиться к уборке города. Субботники пройдут на этой неделе на Кукковке, Перевалке, Древлянке, Зареке и в центре города.

Перед акциями по посадке растений специалисты проведут мастер-классы. На субботниках горожанам предоставят мешки и перчатки.

12 мая в 16:00 в Паровозном сквере состоится акция по озеленению «Сад памяти». В это же время субботник будет проходить у дома №27 на Карельском проспекте.

13 мая в 16:00 пройдут две акции «Сад памяти». На Перевалке проведут озеленение Сыктывкарской улицы (между улицами Пархоменко и Мичуринской). В 18:00 растения высадят на аллее 1-я Древлянка.

14 мая в 16:00 субботник пройдет на Вольной в районе дома №9. Два мероприятия в рамках акции «Сад памяти» пройдут в 16:00 – в сквере Ивана Сенькина и в 17:00 – в Зарецком парке.

15 мая в 12:00 в парке «Беличий Остров» молодежный центр «Смена» организует «Коллективный субботник». Для участия нужно до 13 мая зарегистрировать команду в составе не более шести человек. Сделать это можно по ссылке. Участников субботника соберут на входе в парк со стороны улицы Питкярантской. Участники экологической акции смогут заодно проголосовать за объекты благоустройства. (фото mb-sp.ru)