13 июля 2022, 21:12
Общество

Петрозаводчан попросили раскрыть загадку заржавевшей скульптуры

Женщина наткнулась на странный художественный объект и просит петрозаводчан помочь установить его название и автора

Петрозаводчанка во время прогулки по городу наткнулась на художественный объект. Она предположила, что о его существовании все уже могли позабыть.

У арт-объекта нет никаких опознавательных знаков – ни таблички с названием и автором, ни модного нынче QR-кода с историей происхождения конструкции. Лист металла заржавел, его покрывают нечитабельные граффити.

Место выглядит заброшенным, хотя и расположено оно в центре столицы Карелии. Наша читательница решила спросить у петрозаводчан, может быть кто-то знает историю появления этой скульптуры. (фото читательницы «Петрозаводск говорит»)

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Метки: 
новости петрозаводска
загадка
арт-объект
скульптура