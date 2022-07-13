Петрозаводчан попросили раскрыть загадку заржавевшей скульптуры

Петрозаводчанка во время прогулки по городу наткнулась на художественный объект. Она предположила, что о его существовании все уже могли позабыть.

У арт-объекта нет никаких опознавательных знаков – ни таблички с названием и автором, ни модного нынче QR-кода с историей происхождения конструкции. Лист металла заржавел, его покрывают нечитабельные граффити.

Место выглядит заброшенным, хотя и расположено оно в центре столицы Карелии. Наша читательница решила спросить у петрозаводчан, может быть кто-то знает историю появления этой скульптуры. (фото читательницы «Петрозаводск говорит»)