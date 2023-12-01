Петрозаводчан подстерегает опасность на остановке

Опасность подстерегает пассажиров на остановке общественного транспорта. Об этом предупредил подписчик группы «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.

Он разместил фотографии, сделанные около остановочного павильона на улице Халтурина.

- Будьте внимательны, остановка Халтурина,

- написал автор снимков.

В кадре видно, что из снега торчит острая арматура. Вероятно, ее не убрали после ремонта, теперь люди могут получить травмы. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте