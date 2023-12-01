01 декабря 2023, 09:08
Петрозаводчан подстерегает опасность на остановке
Житель карельской столицы предупредил пассажиров
Опасность подстерегает пассажиров на остановке общественного транспорта. Об этом предупредил подписчик группы «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте.
Он разместил фотографии, сделанные около остановочного павильона на улице Халтурина.
- Будьте внимательны, остановка Халтурина,
- написал автор снимков.
В кадре видно, что из снега торчит острая арматура. Вероятно, ее не убрали после ремонта, теперь люди могут получить травмы. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте