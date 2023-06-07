Петрозаводчан научат создавать обереги

Фестиваль «Карельский код» (12+) пройдет в Петрозаводске 8 июня. Гости смогут изготовить украшения и сувениры, посетить лекции и концерт, поучаствовать в викторине. Вход на фестиваль свободный.

В День республики гости соберутся в творческом пространстве Perlamuter на проспекте Невского, 55.

С 15:00 до 19:00 для гостей фестиваля проведут мастер-классы. Горожан научат создавать обереги с карельской символикой, расписывать вместительные сумки, создавать бусы и браслеты, плести браслеты и пояса, работать над капсульной коллекцией.

С 18:00 до 19.00 – короткие лекции по культуре и костюму Карелии. В 19:15 – концерт и диджейский сет. // фото unsplash.com