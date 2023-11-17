Петрозаводчан будут возить на отремонтированных питерских троллейбусах

В Петрозаводске будут курсировать троллейбусы из Петербурга. На линию они выйдут после капитального ремонта. 15 старых «рогатых» передадут безвозмездно городу в ближайшее время. Об этом на заседании комиссии в Петросовете сообщила председатель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. В декабре они выйдут на линию.

При этом сохраняется проблема с кадрами. Предприятию «Городской транспорт» не хватает водителей.

Также предполагается взять в лизинг еще 27 троллейбусов. В 2022 году для столицы Карелии был приобретен 21 троллейбус. // фото «Петрозаводск говорит»