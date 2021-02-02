Петросовет досрочно прекратил полномочия осужденного депутата Матвеева

Сегодня на внеочередной сессии Петрозаводского городского совета депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги Валерия Матвеева, сообщили «Петрозаводск говорит» в горсовете.

Со 2 февраля парламентарий Матвеев больше не является депутатом горсовета. Также депутаты лишили его должности заместителя председателя Петросовета. Вопрос о назначении нового вице-спикера Петросовета на сегодняшней сессии не рассматривался.

Основанием для решения народных избранников стал вынесенный Петрозаводским городским судом приговор по уголовному делу о коррупции, обвиняемым по которыму являлся Валерий Матвеев. Вице-спикер Петросовета был признан виновным в получении взятки. Было установлено, что с октября 2018 года по май 2019 года Матвеев при посредничестве знакомого получил от руководителя строительной организации взятку в сумме более 1,9 млн рублей.

По сообщению прокуратуры, общая оговоренная сумма взятки составляла 4 миллиона рублей. 23 декабря суд приговорил Матвеева к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 миллионов рублей. Также Матвеву на 15 лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций, в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.