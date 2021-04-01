ПетрГУ получил грант на исследования клеточной смерти
Коллектив лаборатории молекулярной генетики врожденного иммунитета Института высоких биомедицинских технологий ПетрГУ выиграл грант Российского научного фонда.
Средства гранта пойдут на финансирование проекта «Новые молекулярно-генетические механизмы развития иммунологически «инертной» и «воспалительной» клеточной смерти», сообщает пресс-служба вуза.
Руководитель проекта Александр Полторак пояснил, что клеточная смерть является ключевым процессом как иммунных реакций, так и поддержания гомеостаза организма в норме, а также при возникновении и развитии различных заболеваний и состояний. Процессы воспаления и клеточной гибели интенсивно изучают, но многие детали регуляции баланса неизвестны. В течение трех лет в вузе будут изучать процессы регуляции клеточной гибели.
Команда исследователей получила предварительные данные, благодаря которым сможет охарактеризовать механизм переключения с одного типа гибели клеток на другой, что может способствовать разработке новых терапевтических подходов в лечении ряда серьезных заболеваний (иммуновоспалительных, онкологических и других).
Ранее ученые столицы Карелии совершили крупный научный прорыв, который может повлиять на подходы к лечению многих заболеваний. (фото petrsu.ru)