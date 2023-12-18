18 декабря 2023, 21:06
Песенный конкурс «Интервидение» проведут в России
Аналог «Евровидения» планирует провести в следующем году
В России собираются провести аналог популярного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидео».
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником. Провести его планируют в 2024 году, сообщает РИА Новости.
Со странами-партнерами разработают правила, образуют оргкомитет и выберут жюри. // фото unsplash.com/ Bruno Cerveral