Песенный конкурс «Интервидение» проведут в России

В России собираются провести аналог популярного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидео».

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником. Провести его планируют в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Со странами-партнерами разработают правила, образуют оргкомитет и выберут жюри. // фото unsplash.com/ Bruno Cerveral