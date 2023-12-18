Новая графа может появиться в платежке за ЖКХ

В платежных квитанциях за ЖКХ в России может появиться новая графа с газоанализаторами. Об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель завкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Соответствующее предложение внесли депутаты Госдумы после роста количества взрывов бытового газа.

По ее словам, жильцы могут установить такие приборы в квартирах, однако потом эти затраты им компенсируют из взносов за капитальный ремонт.

- Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России,

- сказала экономист.

Сазанова пояснила, что большая часть газового оборудования в стране изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет рост цен за ЖКХ, польза от предотвращения взрывов газа будет несоизмеримо выше. // фото: Ольга Гаврилова/ «Петрозаводск говорит»