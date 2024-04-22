Первый случай нападения клеща зафиксирован в Карелии

Сезон по клещам можно считать открытым в Карелии. Первое нападение паразита зафиксировано в регионе 14 апреля. Клещ атаковал ребенка в поселке Ильинский в Олонецком районе. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. В лабораторию клеща не сдавали, на инфекции не проверяли.

Всего же по данным на 22 апреля, в медицинские организации Карелии за помощью из-за укусов клещей обратились три человека в Олонецком, Прионежском и Пряжинском районах, из них двое – дети.

Специалисты ведут мониторинг по клещевым инфекциям и обращения с 4 марта. С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 356 человек, в том числе 125 младше 18 лет.

Напомним, в регионе изменилась логистика оказания медицинской помощи в случае атаки клещей. С 1 мая помощь будут оказывать в Республиканской инфекционной больнице на улице Кирова, 42. // фото unsplash.com