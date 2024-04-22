Девочка-подросток пропала в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Анастасия Максимовна Наумова 2006 года рождения исчезла еще 21 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Особая примета девочки-подростка – окрашенные в красный цвет волосы.

Всех, кто обладает значимой информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8999 528 39 50, 8911 661 46 77 или 02 (с мобильного – 102). // фото: МВД Карелии