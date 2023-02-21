Первые в мире соревнования по подледному фридайвингу пройдут в Карелии

Первые в мире соревнования по подледному фридайвингу пройдут на Белом море в Карелии. Спортсмены соберутся на базе «Полярный круг», сообщили в пресс-службе Федерации фридайвинга.

WHITE CHALLENGE 2023 состоятся 14 - 17 марта. Участники будут состязаться в нырянии по тросу (FIM) и нырянии в моноласте (CWT).

Среди спортсменов будут и те, чьи имена есть в книге рекордов Гиннесса. Это 25-кратный чемпион мира Алексей Молчанов и член сборной России на чемпионатах AIDA и CMAS Ольга Маркина.

Они стали рекордсменами на озере Байкал в 2021 году. Ольга погрузилась в моноласте на 63,8 метра под лед, а Алексей покорил глубину в 80 метров. // фото: freepik.com