Первые прослушивания конкурса «Россия – это мы» прошли в Петрозаводске

В Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске и Великом Новгороде прошли прослушивания авторских песен, представленных на конкурс «Россия – это мы».

Перед членами жюри выступили десятки исполнителей. Отбор пройдут только шесть исполнителей. Именно они выступят на фестивалях «Воздух Карелии» и «Таврида Арт».

Среди участников прослушивания в Карелии были не только местные группы, но и коллектив «Жить» из Петербурга. Исполнители удивляли сценическими образами и выступлениями. Некоторые участники не смогли участвовать очно, их оценят дистанционно. Результаты станут известны со дня на день.

Подробнее о том, как проходили прослушивания, можно посмотреть в видео Никиты Карлукова. // фото unsplash.com