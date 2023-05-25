25 мая 2023, 10:09
Первые прослушивания конкурса «Россия – это мы» прошли в Петрозаводске
Прослушивания авторских песен прошли в пяти городах Северо-Запада. Победители смогут отправиться на крупные фестивали
В Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске и Великом Новгороде прошли прослушивания авторских песен, представленных на конкурс «Россия – это мы».
Перед членами жюри выступили десятки исполнителей. Отбор пройдут только шесть исполнителей. Именно они выступят на фестивалях «Воздух Карелии» и «Таврида Арт».
Среди участников прослушивания в Карелии были не только местные группы, но и коллектив «Жить» из Петербурга. Исполнители удивляли сценическими образами и выступлениями. Некоторые участники не смогли участвовать очно, их оценят дистанционно. Результаты станут известны со дня на день.
Подробнее о том, как проходили прослушивания, можно посмотреть в видео Никиты Карлукова. // фото unsplash.com