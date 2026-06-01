Первые представления цирка Vivat прошли с аншлагами

Цирк Vivat вновь приехал в Петрозаводск и привез совершенно новое грандиозное шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Главные герои представления – дрессированные медведи. Большие неуклюжие, но очень милые сразу влюбляют в себя зрителей.

Смешные попугаи и озорные собачки вызывают добрую улыбку.

А профессиональные выступления артистов со всего мира - гимнастов, акробатов, жонглеров -восхищают своим удивительным мастерством. В программе есть номера, от которых дух захватывает.

В программе шоу:

- аттракцион дрессированных медведей;

- очаровательная воздушная гимнастка на трапеции;

- артисты цирка Юрия Никулина с номером "Воздушный полёт";

- озорные дрессированные маламуты и хаски;

- акробат в колесе Сира;

- жонгляж на шаре;

- артисты оригинального жанра;

- красочные попугаи Ара;

- безудержный весельчак - клоун Роб

- и многое, многое другое!

В группе Цирка Vivat уже появились первые отзывы зрителей о выступлениях артистов.

Ольга из Петрозаводска, побывав на представлении с сыном поделилась:

Это было нереально круто. Всем ребятам, задействованным в программе, огромное спасибо, вы огромные трудяги. Мы получили массу впечатлений, это было шикарно, всем рекомендую!

А вот отзыв от зрительницы Анастасии, которая посмотрела шоу-программу вместе с дочкой:

Вчера с Арианой ходили в Цирк "Vivat" | Петрозаводск. Мне так повезло быть мамой. Это как возможность снова прожить детство, юность. Когда я была маленькая, наверное, как Ариана сейчас, с садиком мы ездили в цирк в Питере. Увидев медведя на велосипеде, я не поверила. И это разочарование и скепсис прочно засели во мне.

Вчера я снова увидела медведей и на велосипеде, и на самокате и даже на гироскутере. Я радовалась, как ребенок. Но скажу честно: наибольшее впечатление на меня произвели попугаи на велосипеде! Попугаи! Нам очень понравился цирк. Очень красивые, яркие номера. Все животные очень ухоженные, обласканные. После каждого выступления всех зацеловывали.

Очень чувствовалось, как дрессировщики тепло и нежно относятся к своим питомцам. Ну и они платят отличным выступлением! Повторюсь, попугаи - мои фавориты, Ариане, кстати, тоже они понравились!

Это были сказочные 2 часа! Все участники труппы - мастера, профессионалы и очень душевные искренние люди! Акробаты - это вообще нечто! Меня восхищает такое владение своим телом и такое полное доверие напарникам! Спасибо большое коллективу цирка Vivat за такое чудо и волшебство! И отдельное спасибо за возможность подняться на качелях под купол цирка!