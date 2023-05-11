11 мая 2023, 16:26
Происшествия

Первоклассницу в Петрозаводске сбил автомобиль

Авария на Мичуринской улице попала на видео

Днем 11 мая семилетняя девочка пострадала в Петрозаводске. Первоклассницу на «зебре» сбил автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции.

Это случилось около дома № 64 по Мичуринской улице. Школьница перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 14:01 в нее врезался водитель на Renault, девочка упала. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Сейчас характер травм и все обстоятельства ДТП уточняются. // фото, видео: ГИБДД Петрозаводска

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