Первоклассницу в Петрозаводске сбил автомобиль

Днем 11 мая семилетняя девочка пострадала в Петрозаводске. Первоклассницу на «зебре» сбил автомобиль, сообщили в Госавтоинспекции.

Это случилось около дома № 64 по Мичуринской улице. Школьница перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 14:01 в нее врезался водитель на Renault, девочка упала. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Сейчас характер травм и все обстоятельства ДТП уточняются. // фото, видео: ГИБДД Петрозаводска