Перевозчики предложили запретить грузовикам из ЕС поездки по России

Европейским транспортным компаниям предложили запретить совершать поездки по территории России. Такие ответные меры на запрет перевозить грузы по территории ЕС грузовикам, зарегистрированным в России и Белоруссии, предложила ввести Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП). Перевозчики направили письмо с предложением первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. Об этом сообщает РИА Новости.

Автоперевозчики попросили принять решение, аналогичное тому, что было принято в соседней Белоруссии. Отмечается, что Минск запретил перевозки компаниям из ЕС по своей территории. Для продолжения доставки грузов внутри страны используется перецепка полуприцепов или перегрузка грузов в белорусские грузовики.

Автоперевозчики отмечают, что решение позволит исключить необоснованный рост ставок на доставку грузов на европейском направлении, сохранить сектор российских международных автомобильных перевозок.

Доходы российских транспортных компаний, которые перевозили грузы по территории ЕС, составляли около 210-230 миллиардов рублей. Из них 40-45 миллиардов рублей поступали в российскую казну в виде налогов. (фото pixabay.com, marcinjozwiak)