Переезд на Вытегорском шоссе отремонтируют, водителей ждут сложности

На переезде в районе пересечения Вытегорского шоссе и Гвардейской улицы в Петрозаводске проведут ремонт. Рабочие демонтируют настил и выправят пути. На время работ будут ограничивать проезд.

В ОЖД предупредили, что с 8 на 9 июля с 00:00 до 07:00 будет организовано реверсивное движение. Автомобили экстренных службу смогут проехать без ограничений. // фото «Петрозаводск говорит»