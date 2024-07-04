Водителей будут массово останавливать в Петрозаводске

5 июля в карельской столице намечен очередной рейд Госавтоинспекции. На дорогах будут ловить водителей в состоянии опьянения. О массовых проверках автолюбителей предупредили в ГАИ.

С начала года в Петрозаводске произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, два человека погибли и четверо травмированы.

Правоохранители пресекли 419 фактов управления в нетрезвом состоянии, сюда включены и те, кто отказался от медицинского освидетельствования. По сведениям ведомства, 32 водителя сели за руль повторно в нетрезвом виде. // фото пресс-службы Госавтоинспекции города