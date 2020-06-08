Пенсионный фонд ответит на вопросы по пенсиям и социальным выплатам

9 июня, во вторник, в отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия состоится «горячая линия» по вопросам организации выплаты пенсий и других социальных выплат, сообщает паблик ведомства.

На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Республике Карелия Мария Олеговна Юрьян.

Звоните 9 июня с 11.00 до 13.00 по телефону (814-2) 79-55-79.

Напомним, в связи с пандемией государство существенно изменило социальные выплаты, особенно в части поддержки семьи и детей. Все вопросы на эту тему можно будет задать в ходе горячей линии.