Пенсионерка решила «инвестировать» и потеряла кредитные деньги

По данным МВД Карелии, 68-летняя жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников, предложивших ей заработок на инвестициях. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как потеряла 575 тысяч рублей, из которых 490 тысяч были взяты в кредит.

Все началось с сайта, на котором женщина нашла предложение о высокодоходных инвестициях. Она оставила свои персональные данные, после чего с ней связался человек, представившийся куратором.

Он подробно объяснил, как делать вложения и увеличивать доход. Доверчивая пенсионерка переводила деньги на указанные счета, полагая, что они поступают на ее личный «брокерский счет».

Однако позже выяснилось, что такого счета не существует, а все средства оказались у мошенников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.