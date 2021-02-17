Пенсионер сел за руль в нетрезвом виде в Карелии

Около 18 часов 16 февраля в Костомукше инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Форд». Находившийся за рулем мужчина насторожил полицейских.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии, 60-летний водитель был пьян. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото ГИБДД Карелии