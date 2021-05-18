Пенсии по инвалидности россиянам теперь будут назначать без заявлений

Сегодня, 18 мая, Госдума приняла закон о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности, сообщает ТАСС.

После внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее рассмотрят, а после известят человека о назначении пенсии.

Законопроект предусматривает беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности.

Кроме того вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат. Также Пенсионный фонд обязали раз в три года информировать россиян через портал госуслуг о предполагаемом размере пенсии с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. (фото duma.gov.ru)