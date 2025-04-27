Педагоги Карелии обсуждают драку ученика и учителя физкультуры

Текст: Елена Малишевская

Не утихают споры вокруг ЧП, случившегося в школе карельского города Лахденпохья. На уроке физкультуры ученик 9 класса ударил своего преподавателя. Впрочем, сам учитель тоже на месте не стоял, судя по видео, это была настоящая потасовка. Одноклассники стояли вокруг дерущихся, снимали видео, смеялись и комментировали. Следком заинтересовался этим делом, сейчас идет расследование. Своими мнениями с нашей редакцией поделились некоторые учителя республики, а также уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев.

По горячим следам в Лахденпохье состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, разбирался этот случай. По тем данным, которые есть на сегодняшний день, вина обоюдная — и учителя, и ученика.

«К сожалению, видео конфликта попало в интернет. Считаю подобные публикации пропагандой насилия, о которой я не устаю говорить. Чем больше вот таких сцен проявления агрессии, тем больше вероятность, что дети будут воспринимать подобное поведение как норму»,

- отмечает Геннадий Сараев.

Детский правозащитник призывает не торопиться делать выводы, искать правых и виноватых, вешать ярлыки. И все-таки, по его мнению, ответственность педагога очевидна. Учитель старше и вооружен знаниями. Не зря в педагогических вузах преподают различные методики воспитания, возрастную психологию и прочие дисциплины.

«Мы пока не знаем, почему вместо профессионального подхода в разрешении конфликтной ситуации, педагог эмоционально и жестко отреагировал на ученика. Это может быть профвыгорание или еще какие-то причины. Дождемся результатов расследования. В ближайшее время я собираюсь побывать в лахденпохской школе, провести комиссию и обсудить с учителями — что делать, если такое произошло. Использовать этот случай для повышения квалификации педагогов»,

- рассказал Геннадий Сараев.

Про мальчика, который вступил в конфликт с учителем физкультуры, известно только то, что его семья переехала из другого региона, и что характер у него непростой. Что будет с ним дальше? Наверняка его поставят на учет, но может последовать и административное наказание, вплоть до помещения в специальный центр временного содержания.

Педагог из Петрозаводска Любовь Владимировна Нифантьева за полвека учительского стажа с такой агрессией детей не сталкивалась никогда.

«Ситуация, о которой вы пишете, очень неприятная. К счастью, я с подобным не сталкивалась. Считаю, что в данном случае либо ученик болен психически, либо учитель спровоцировал конфликт. Но то, что у ученика что-то неладно с психикой - это точно. Я, например, за 50 лет работы в школе ни разу не слышала о подобном. Об этом очень трудно писать. Надо смотреть, что за семья, какие там отношения»,

- подчеркивает Любовь Владимировна.

Преподаватель английского языка Татьяна Панькова согласна с Геннадием Сараевым — учитель вооружен знаниями, а значит, должен действовать профессионально.

«Дети могут быть провокаторами, безусловно, чтоб привлечь к себе внимание, самоутвердиться среди сверстников, или могут быть просто больны психически. Мое мнение - от конфликтов с провокаторами надо уходить учителю, не разжигать, найти «ключик» к нему: юмор адекватный, найти в нем плюсы, схожие интересы, сделать его помощником. Если будешь разжигать конфликт, к хорошему это не приведет. Не зря нам психологию преподают в институтах»,

- считает Татьяна Панькова.

Учитель русского языка и литературы Анна Станиславовна Мельникова согласна с утверждением, что современные подростки очень агрессивные. Причин много: недостаток внимания в семье, насилие в семье, раннее погружение в Интернет, копирование западных ценностей, мнимая потребность прославиться, спровоцировав какой-либо инцидент. Даже потребительское отношение родителей к учителям, вседозволенность родителей, которые позволяют себе всё время выяснять отношения с учителями, но почему-то сами своих детей учить не хотят.

«Большинство из них, конечно, удается окружить заботой и вниманием, но есть и отдельные случаи. А еще очень многие курят вейпы с непонятными жидкостями, которые тоже могут влиять на поведение ребенка. Грустно, что многим родители сами покупают вейпы»,

- отмечает Анна Станиславовна.

Молодой педагог Александра Кувшинова считает, что с агрессией учеников надо бороться в самых ее зачатках. Раз этот мальчик приехал из другого региона, друзей у него немного, но все же оказались те, кто его поддержал, а это не просто так.

«Я почитала комментарии к посту про этот случай, пишут, что учитель со стажем, спокойный, но это пишут женщины. Наблюдая за своими подростками, у них сейчас два молодых учителя - юноши. Я замечаю, что в их отношениях присутствует борьба за «мужское лидерство» - пока тихая, но подросткам и юношам это свойственно. Может, и тут учитель не уследил, что между ним и учеником происходит соперничество на равных, чего нельзя допускать. Потому что как иначе объяснить тот факт, что ученик почувствовал себя наравне с учителем и начал махать руками?»,

- рассуждает Александра Кувшинова.

Наша редакция будет следить за расследованием этого дела и расскажет о выводах, к которым придут правоохранительные и надзорные органы. © «Петрозаводск говорит» // Фото: freepik.com.