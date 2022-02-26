Печной центр «Ками»: сегодня поговорим об угле

Печь - центр тепла и уюта в доме. После постройки печи или камина возникает важный вопрос: а чем же топить печь, что бы она была экономична и при этом давала достаточно тепла для обогрева дома. Есть множество видов топлива, но в основном - это дрова и уголь.

Сегодня со специалистами печного центра «Ками» поговорим об угле.

Есть множество видов и марок угля для применения в печах. Однако уголь зачастую не самый экологичный вид топлива. Помимо неприятного запаха и выбросов вредных веществ в атмосферу, сжигания угля зачастую происходит с образованием шлака. В связи с этим особенно позитивно выделяется длиннопламенный уголь. В начале этой зимы сотрудники Центра решили протестировать его на своем производстве. Попробовав несколько из них, они остановились на одном варианте – ДПК (50-200).

Это длиннопламенный уголь, который активно может использовать в печах, оборудованных колосниками при этом, во время сгорания, не образует шлака на колосниках. Такой вид угля сочетает в себе хорошее горение без остатка на колосниках, более высокий уровень экологичности по сравнению с другими видами угля, а так же более долгосрочное горение по сравнению с дровами, и экономичность.

Мы провели испытания данного топлива на нашей производственной базе и по итогу решили около половины наших печей перевести именно на микс из длиннопламенного угля и древесины. Сейчас уже февраль и ДПК (50-200) всю зиму использовался на нашем производстве и отлично себя показал. Как использовать длиннопламенный уголь? Вы делаете одну стандартную закладку дров в среднем 2,5-3 кг. Когда огонь хорошо разгорится – закидываете уголь ДПК (50-200) и прекращаете подброс дров. Таким образом, если вы хотите рационально использовать ваши деньги и при этом получать экологичное тепло, мы советуем использовать длиннопламенный уголь модели ДПК (50-200), -

советуют профессионалы печного центра «Ками».

А уже на следующей неделе уголь появится в продаже и в магазине «Ками на Лесном» в удобных упаковках по 1,5 и 2 килограмма.

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