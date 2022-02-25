«Каскад» признан лучшим жилым комплексом Карелии

16 февраля жюри градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2022» определило лучшие проекты России в 155 номинациях федерального и регионального значения. Заседание конкурсной комиссии состоялось на площадке Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Организаторами Конкурса выступали Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

Всего в конкурсе участвовало более 1300 проектов. По результатам экспертной оценки на сайте ЕРЗ определено 478 финалистов от 354 застройщиков. Из числа финалистов конкурсной комиссией отобрано 143 победителя и 269 призеров конкурса от 316 застройщиков.

В федеральный состав комиссии вошли ключевые фигуры строительной отрасли. Среди них:

Басин Ефим Владимирович - Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства

Глушков Антон Николаевич - Президент НОСТРОЙ

Новоселов Виктор Анатольевич - Президент Союза Проектировщиков России

Шумаков Николай Иванович - Президент Союза архитекторов России

Яковлев Владимир Анатольевич - Президент Российского союза строителей

Критерии конкурса в максимальном объеме вобрали в себя требования Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Все проекты оценивались по 17 критериям, в числе которых:

социальная инфраструктура;

дворовые пространства, безопасность;

архитектура, фасады;

входные группы;

подъезды;

лифты;

инженерные системы;

среда для маломобильных граждан.

Победа в конкурсе достигается исключительно за счет максимального учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. В этом отличительная особенность премии. Купить первое место здесь невозможно в принципе,

- отметил председатель жюри конкурса, глава Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин.

Строительная компания «Век» не первый раз побеждает в номинации «Лучший жилой комплекс» Республики Карелия. В 2020 году победу одержал жилой комплекс «Симфония».

В этом году - ЖК «Каскад». Жюри оценивало финалистов региона по трем параметрам - показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья, экспертная оценка потребительских качеств жилого комплекса на портале ЕРЗ более чем по 100 параметрам, архитектура и внешний вид новостройки.

Первое место в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает основные принципы компании — безупречное качество, уникальность архитектурных решений, продуманность и высокотехнологичность инженерных систем и, самое главное, забота о комфорте и безопасности проживания людей.

Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года в рамках «Российской строительной недели — 2022».



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