25 февраля 2022, 17:06
Маркет

«Каскад» признан лучшим жилым комплексом Карелии

Названы победители масштабного в России конкурса по жилищному строительству «ТОП ЖК-2022»

16 февраля жюри градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2022»  определило лучшие проекты России в 155 номинациях федерального и регионального значения. Заседание конкурсной комиссии состоялось на площадке Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Организаторами Конкурса выступали Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства,  Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

Всего в конкурсе участвовало более 1300 проектов. По результатам экспертной оценки на сайте ЕРЗ определено 478 финалистов от 354 застройщиков. Из числа финалистов конкурсной комиссией отобрано 143 победителя и 269 призеров конкурса от 316 застройщиков.

В федеральный состав комиссии  вошли ключевые фигуры строительной отрасли. Среди них:

  • Басин Ефим Владимирович  - Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства
  • Глушков Антон Николаевич - Президент НОСТРОЙ
  • Новоселов Виктор Анатольевич - Президент Союза Проектировщиков России
  • Шумаков Николай Иванович - Президент Союза архитекторов России
  • Яковлев Владимир Анатольевич - Президент Российского союза строителей

 

Критерии конкурса в максимальном объеме вобрали в себя требования Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Все проекты оценивались по  17 критериям, в числе которых:

  • социальная инфраструктура;
  • дворовые пространства, безопасность;
  • архитектура, фасады;
  • входные группы;
  • подъезды;
  • лифты;
  • инженерные системы;
  • среда для маломобильных граждан.

 

Победа в конкурсе достигается исключительно за счет максимального учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. В этом отличительная особенность премии. Купить первое место здесь невозможно в принципе,

- отметил председатель жюри конкурса,  глава Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин.

Строительная компания «Век» не первый раз побеждает в номинации «Лучший жилой комплекс» Республики Карелия. В 2020 году победу одержал жилой комплекс «Симфония». 

В этом году - ЖК «Каскад». Жюри оценивало финалистов региона по трем параметрам - показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья, экспертная оценка потребительских качеств жилого комплекса на портале ЕРЗ более чем по 100 параметрам, архитектура и внешний вид новостройки.

Первое место в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает основные принципы компании  — безупречное  качество, уникальность архитектурных решений, продуманность и высокотехнологичность инженерных систем и, самое главное,  забота о комфорте и безопасности проживания людей.

Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года в рамках «Российской строительной недели — 2022».

 


На правах рекламы.

Обсудить
Метки: 
ЖК
строительная компания
Квартиры в Петрозаводске
конкурс
«ТОП ЖК-2022»