Согласно российским стандартам бухгалтерского учета в январе 2022 года регулярные банковские доходы банка «Открытие» увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль банка «Открытие» составила 1 млрд рублей.

В январе 2022 года активы банка «Открытие» выросли на 92,5 млрд рублей (+2,9%) до 3,3 трлн рублей.

Кредитный портфель банка до вычета резервов за январь 2022 года увеличился на 10 млрд рублей (+0,5%) до 2,0 трлн рублей. Объем выданных в январе 2022 года кредитов юридическим лицам составил 93 млрд рублей, что обусловило рост кредитного портфеля юридических лиц до 1,5 трлн рублей (+1%).

За январь 2022 года банк выдал 13 млрд рублей кредитов физическим лицам. С учетом погашений банк сохранил объем портфеля кредитов физ лицам на 1 февраля 2022 года на уровне начала года.

Объем ликвидных активов, включая межбанковские кредиты и операции репо, за январь 2022 года увеличился на 90 млрд рублей до 603 млрд рублей.

Общий объем средств клиентов в январе 2022 года вырос на 90 млрд рублей до 2,5 трлн рублей (+4%) преимущественно за счет роста средств юридических лиц на 84 млрд рублей (+6%) до 1,4 трлн рублей. Объем средств частных клиентов увеличился на 6 млрд рублей (+1%) до 1,1 трлн рублей. Банк сохраняет структуру фондирования с долей текущих средств в портфеле клиентского привлечения 54%.

По итогам января 2022 года банк получил положительный финансовый результат, несмотря на высокий уровень волатильности на финансовых рынках. Чистая прибыль банка «Открытие» составила 1 млрд рублей.

Доходы банка от регулярных операций (чистый процентный и чистый комиссионный доход) в январе 2022 года составили 10 млрд рублей, что на 15% выше результата за аналогичный период 2021 года.

Операционные расходы банка в январе 2022 года увеличились на 13% до 6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в основном за счет планового роста расходов на оплату труда, а также прочих расходов, обеспечивающих деятельность банка, с учетом текущего уровня инфляции.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» соблюдает с запасом: по состоянию на 1 февраля 2022 года Н1.0 составил 12,99% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.