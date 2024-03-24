Пассажиры поездов смогут сдать билеты с возвратом полной стоимости

Пассажиры поездов дальнего следования, желающие отказаться от поездки, могут сдать билеты до 23:59 26 марта.

Возврат билетов будет проводиться без каких-либо сборов и удержаний. Это касается и невозвратных билетов, рассказали в пресс-службе «РЖД».

Дата и время отправления поезда не имеют значения. При этом купленные на сайте или в приложении билеты нужно вернуть до отправления поезда, указанного в билете. Для возврата билета позже этого времени пассажирам необходимо обратиться в билетную кассу. // Фото «Петрозаводск говорит»