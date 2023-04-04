04 апреля 2023, 10:11
Пассажирский автобус в Петрозаводске задом въехал в иномарку
Водитель маршрутки невовремя отпустил педаль тормоза и устроил аварию
Пассажирский автобус помял легковой автомобиль в центре карельской столицы. Это произошло на перекрестке улицы Антикайнена и проспекта Ленина, рассказали очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска» ВКонтакте.
- Все, естественно, подумали, глупая баба перепутала педали и въехала в автобус, но нет - водитель автобуса отпустил педаль тормоза и скатился на автомобиль. Неприятно, конечно,
- написал свидетель аварии.
Участниками ДТП стали автобус маршрута №26, и легковой автомобиль Ford. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска» ВКонтакте