Пассажирский автобус в Петрозаводске задом въехал в иномарку

Пассажирский автобус помял легковой автомобиль в центре карельской столицы. Это произошло на перекрестке улицы Антикайнена и проспекта Ленина, рассказали очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска» ВКонтакте.

- Все, естественно, подумали, глупая баба перепутала педали и въехала в автобус, но нет - водитель автобуса отпустил педаль тормоза и скатился на автомобиль. Неприятно, конечно,

- написал свидетель аварии.

Участниками ДТП стали автобус маршрута №26, и легковой автомобиль Ford. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска» ВКонтакте