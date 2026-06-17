Пассажир погиб на борту летевшего из Москвы самолета

Следователи проводят проверку по факту гибели человека на борту самолета Москва-Омск

Фото "Петрозаводск говорит"

Пассажир скончался на борту самолета, который летел из Москвы в Омск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию следствия.

По данным источника, трагедия произошла в небе над Россией 20 июня. Отмечается, что один из пассажиров начал дебоширить на борту. К нему применили силу, и он умер. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

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