Детский отдых в крымских здравницах поставили на паузу

Летние лагеря в Крыму приостановили прием детей до 1 сентября

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в детских лагерях и других местах размещения, сообщает газета «Ведомости».

«Пауза» на детский отдых продлится до 1 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Необходимость введения подобных ограничений губернатор объяснил безопасностью.

В сообщении крымских властей указано, что 22 июня с 11:00 по 1 сентября вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.

В последние дни полуостров подвергается массированным атакам со стороны ВСУ. В Крыму сообщают о перебоях с энергоснабжением и топливом. Массовые мероприятия на открытом воздухе также отменили с 22 июня до особого распоряжения.