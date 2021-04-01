Пассажир остался без сумки на железнодорожном вокзале Петрозаводска

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела о краже на вокзале. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным ведомства, в середине февраля житель Петрозаводска по невнимательности оставил в зале ожидания железнодорожного вокзала свою сумку, в которой лежали деньги - 30 тысяч рублей, а также документы и банковские карты. Подойдя к поезду, мужчина обнаружил пропажу и вернулся на вокзал, но сумки там уже не было. Тогда он обратился в полицию.

Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и установили, что сумку забрал некий мужчина. Он заметил оставленный без присмотра предмет, убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал сумку себе. Полицейские установили, что это 55-летний горожанин без определенного места жительства. Его задержали по горячим следам на автовокзале. Все имущество и деньги в целости и сохранности были возвращены владельцу.

Полицейские отметили, что злоумышленник уже девять раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз он вышел на свободу в сентябре 2020 года.

Подозреваемый арестован. Уголовное дело в ближайшее время будет рассмотрено судом. Фото kareliya.ru