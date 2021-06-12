Пассажир автомобиля оказал неповиновение полицейским в Петрозаводске

Инспекторы ГИБДД Петрозаводска столкнулись с неповиновением со стороны пассажира автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Госавтоинспекции, в ночь с четверга на пятницу полицейские остановили на улице Сыктывкарской автомобиль «УАЗ Патриот». За рулем находился 41-летний водитель, который оказался пьяным.

Автомобиль нарушителя подлежал эвакуации на специализированную стоянку. В момент, когда инспекторы попытались погрузить машину на эвакуатор, они столкнулись с сопротивлением со стороны 44-летнего пассажира. Он забаррикадировался внутри автомобиля, при это вел себя агрессивно и ругался на полицейских. После длительных уговоров стражи порядка приняли решение вскрывать окно транспортного средства.

В отношении водителя и пассажира были составлены административные протоколы - за пьяную езду и за неповиновение сотрудникам полиции. Дебошир был помещен в спецприемник.