Партия «примаковского типа»

«Для нас это очень значимое и важное мероприятие. Во-первых, мы хотим в очередной раз подчеркнуть свое уважение к Евгению Максимовичу. Не случайно даже такой политический оппонент, как бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, называла его непоколебимым защитником интересов своей страны. По нашему убеждению, Евгений Максимович был готов не только защищать государственные интересы, но и, самое главное, знал, как это делать с максимальной эффективностью и пользой для соотечественников, — отметил Владимир Бураков. — Во-вторых, что не менее важно, многие идеи и подходы, сформулированные Евгением Примаковым, нашли свое отражение в программных документах нашей партии. Наша партия также заявляет о недостаточности для достойного существования России однобокой экспортно-ориентированной экономики, особенно если под экспортом понимается экспорт ресурсов».

Реальное состояние экономики страны должно зависеть не столько от экспорта и глобальных финансов, сколько от реального производства — создания, поддержания и удовлетворения внутреннего спроса и национального предложения.

«В наших программных требованиях отмечается, что стоит увеличивать зависимость именно от внутренней, контролируемой государством конъюнктуры, а не полагаться на меняющуюся ситуацию на внешних рынках. Напомню, что именно такой точки зрения придерживался и Евгений Примаков»,

— заявил Владимир Бураков.

Важными мерами, стимулирующими бизнес к развитию, следует считать активную социальную поддержку граждан, вытеснение низких заработных плат. Только относительно высокие заработные платы могут заставить предприятия повышать эффективность, мотивировать экономить дорогой трудовой ресурс, повышать производительность труда.

Получили свое развитие в нашей программе и подходы Евгения Примакова по вопросам импортозамещения и модернизации отечественной промышленности. Партия пенсионеров заявляет, что необходим комплекс стимулирующих и поддерживающих мер для предприятий и отраслей — то есть, активная промышленная политика. Данная политика должна быть нацелена на рост выпуска готовой продукции, включать импортозамещение и новую индустриализацию страны.

Как заявил Владимир Бураков, для поддержки уже существующих предприятий необходимо установление институционально-комфортной бизнес-среды. Такая среда должна включать в себя принципиально важную помощь предприятиям, введение в случае необходимости «нестандартных» специфических мер помощи на всех этапах экономического цикла оборота продукции. Политике роста могут способствовать также меры по защите внутреннего рынка, особенно нетарифные меры, не подпадающие под запреты ВТО. Кроме того, проведение политики роста требует финансирования, что означает необходимость обеспечить производителей кредитными и инвестиционными ресурсами по приемлемой ставке, в том числе по льготной и по нулевой ставке.

В программе Партии пенсионеров развиваются идеи Евгения Примакова о необходимости поддержки отечественной промышленности за счет эффективных налоговых маневров. Особенно важным условием для обеспечения роста мы выделяем обеспечение благоприятных условий для уже функционирующих предприятий за счет снижения налоговой нагрузки. Целесообразно полное освобождение от налогов реинвестируемой в реальное производство прибыли, а также введение «налоговых каникул» для перспективных отраслей.

«Партия убеждена, что первоочерёдную помощь стоит оказывать предприятиям, выпускающим конкурирующую отечественную продукцию по результатам изучения структуры импорта»,

— отметил Владимир Бураков.

«В целом, мы считаем себя партией примаковского типа, поскольку заявляем, что нельзя отказываться от государственного регулирования экономики и следует реализовывать курс, направленный на создание самодостаточной и самостоятельной экономики. Мы будем продолжать бороться со слабостью государственных институтов, их зависимостью от политической конъюнктуры, лоббизма и мнений международных институтов. Наша главная задача, как к этому стремился Евгений Максимович Примаков, сделать российское государство — сильным, стабильным, эффективным, правовым и социальным», — подытожил Владимир Бураков. // Фото: stringer-news.com