Парочку волков заметили ночью на Древлянке

«Санитары леса» вышли к людям. Серые хищники стремглав промчались вдоль заборов жилых домов в Университетском городке. Пробежку двух волков запечатлела камера наблюдения CityLink. Об этом сообщает портал «Карелия.Ньюс».

Запись была сделана 4 декабря около 23:39. Можно было бы подумать, что на записи – крупные собаки, но несколько охотников подтвердили, что в кадре – гости из леса.

В министерстве природных ресурсов журналистам издания сообщили, что к ним пока не поступали сообщения о волках в столице Карелии. // фото скриншот видео