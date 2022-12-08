08 декабря 2022, 10:26
Парочку волков заметили ночью на Древлянке
Пробежка хищников попала на видео, в Минприроды пока никто не сообщал о выходе диких зверей
«Санитары леса» вышли к людям. Серые хищники стремглав промчались вдоль заборов жилых домов в Университетском городке. Пробежку двух волков запечатлела камера наблюдения CityLink. Об этом сообщает портал «Карелия.Ньюс».
Запись была сделана 4 декабря около 23:39. Можно было бы подумать, что на записи – крупные собаки, но несколько охотников подтвердили, что в кадре – гости из леса.
В министерстве природных ресурсов журналистам издания сообщили, что к ним пока не поступали сообщения о волках в столице Карелии. // фото скриншот видео