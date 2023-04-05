Парламентарии Карелии взяли в работу вопрос ловли рыбы в Ведлозере

Ранее вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова, заместитель руководителя Комитета по бюджету и налогам Ирина Кузичева на встрече с жителями села Ведлозеро обсудили внесение изменений в правила рыболовства для их озера.





В настоящее время нормы федерального законодательства в отношении водоемов Западного рыбохозяйственного бассейна, в которое входит озеро Ведлозеро, запрещают любительский вылов рыбы любыми способами, кроме ручных удочек и спиннинговых снастей. Единственной возможностью для сетного лова является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.





Таким образом, коренное население села осталось без возможности заниматься своим исконным промыслом – рыболовством. Вместе с тем на озере отмечаются случаи браконьерства и увеличился объем промышленного рыболовства. Местные жители обращают внимание на важность сохранения и развития традиционной культуры, образа жизни и питания карелов, настаивают на необходимости изменения правил лова рыбы на Ведлозере, а также просят рассмотреть возможность запрета промышленного рыболовства на водоеме.





Ольга Шмаеник подчеркнула, что у субъектов нет полномочий самостоятельно менять правила рыболовства, однако есть положительный опыт работы по изменению действующих федеральных норм.





Марина Гуменникова отметила, что вопрос ловли рыбы в Ведлозере будет взят в работу парламентским Комитетом по агропромышленной политике, природопользованию и экологии.



Вопрос по осуществлению рыболовства в акватории озера Ведлозеро, расположенного в Пряжинском национальном муниципальном районе Республики Карелия, будет рассмотрен 13 апреля на заседании профильного парламентского Комитета, уточнили в пресс-службе Законодательного Собрания Карелии.



Марина Гуменникова также предложила направить в Законодательное Собрание Карелии, Министерство сельского и рыбного хозяйства республики и Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству конкретные предложения – кто должен ловить, чем, в каком объеме и т. д.



Также депутат рекомендовала выдвинуть представителей от села в состав профильной рабочей группы при Минсельхозе.

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