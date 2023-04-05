Банкиры благодаря Госдуме смогут избежать уголовного наказания

Предприниматели и банкиры смогут избежать уголовной ответственности, если возместят ущерб от совершенного впервые преступления. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о расширении перечня случаев, при которых появляется возможность освобождения от уголовной ответственности по ряду статей УК в случае возмещения ущерба, сообщает ТАСС.

Согласно документу, избежать ответственности смогут лица, впервые совершившие преступление в сфере незаконного предпринимательства (ст. 171), банковской деятельности (ст. 172) или уклонения от репатриации валютной выручки (ст. 193). Как отмечается на сайте Госдумы, сумма ущерба должна быть возвращена в полной мере потерпевшей стороне, кроме того, двойная сумма ущерба будет перечислена в бюджет страны. Таким образом, общий объем выплат в три раза превысит доход нарушителя.

Закон также распространяется на впервые совершенные в особо крупном размере преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав и причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Инициатива «поможет формированию благоприятного делового климата», заявил автор законопроекта. // фото: istock.com