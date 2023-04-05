Названы женские фразы, которые больше всего ненавидят мужчины

Соцсеть Reddit провела опрос и узнала, какие женские фразы могут претендовать на звание самых ненавидимых мужчинами. Результат опроса опубликован. Верхние позиции в антирейтинге занимают, на первый взгляд, безобидные фразы.

«Нам нужно поговорить».

Большинство мужчин воспринимает эти слова как знак, что сейчас им будут выговаривать. Это будет не разговор, а в лучшем случае лекция. Или нотация, на которую при этом нельзя возражать.

«Все в порядке». Или как вариант «Делай что хочешь»

Мужчины комментируют, что им неприятно слышать эти фразы, потому что они означают обратное: все далеко не в порядке, и делать нельзя ничего.

«Он просто друг».

Фраза – лидер антирейтинга. По мнению мужчин, эта фраза призвана скрыть измену. // Фото: KamranAydinov / Freepik