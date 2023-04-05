Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Нижний Новгород

Открыта продажа билетов на новый авиарейс, который свяжет Петрозаводск и Нижний Новгород. Об этом объявили в Минтрансе РК.

Первый рейс состоится 2 мая. Самолеты в Нижний Новгород будут летать дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям. Полеты будут выполняться до конца октября на самолетах Embraer E-190 вместимостью 110 кресел.

Добраться из столицы Карелии до города-миллионника можно будет за 1 час 45 минут. // Фото: unsplash.com