ПаркЛайн: не копи, а купи!

Стартовала уникальная акция по покупке квартир в центре Петрозаводска - с отсрочкой платежа и минимальным первоначальным взносом

Фото: СЗ «Екатерининский»

Новая акция в жилом доме «ПаркЛайн» позволит зафиксировать цену квартиры на полгода без необходимости брать ипотеку или вносить всю сумму сразу. Это отличный вариант, если вам нужно время на продажу старого жилья, или вы ждете рождения малыша и семейную ипотеку.

Как это работает? Все просто! Вы выбираете квартиру в новом жилом доме «ПаркЛайн» в центре Петрозаводска и получаете выгодную отсрочку платежа на 6 месяцев с минимальным первым взносом – всего 5% от стоимости квартиры. Это сумма от 310 000 рублей. Через полгода на остаток можно оформить кредит или перейти на специальные условия рассрочки от застройщика – строительной компании «Охта Групп Карелия».

Рассрочка на период строительства подойдет тем, кто не планирует оформлять ипотеку. А возможность вложить 5% сегодня и зафиксировать стоимость на начальной стадии строительства делает квартиры в «ПаркЛайн» отличной инвестицией. Всем известно, что инфляция съедает накопления, цены на недвижимость постоянно растут. Через полгода этот же квадратный метр будет стоить уже дороже. Поэтому выгодно совершить покупку именно сейчас, а не откладывать на потом,

- советуют специалисты компании.

«ПаркЛайн» строится в центре Петрозаводска, в престижном районе Петровская Слобода. Главное отличие района – расположение в центре города в окружении природы: городской парк «Ямка», новая набережная Лососинки и пешеходный бульвар. Рядом вся необходимая инфраструктура, несколько школ, а новый детский сад по соседству скоро примет первых воспитанников. Дом отличает оригинальная архитектура, панорамные лоджии, обширное остекление. Для каждой квартиры есть готовое планировочное решение, но благодаря опции свободных планировок можно придумать собственный проект. Для ежедневного комфорта жильцов продумана система умных инженерных сервисов.

Всю информацию о «ПаркЛайн» смотрите на сайте.

Срок действия акции – с 15 апреля по 30 июня 2026 года.

Подробности об условиях акции, а также о рассрочке от застройщика можно узнать в офисе продаж «Охта Групп Карелия»: площадь Литейная, дом 5, секция 5.

Телефон 8 (921) 017-67-67.

Декларация проекта размещена на сайте наш.дом.рф

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