Парк Радиозавода засыпали отходами пятого класса опасности

Опилками засыпали дорожки в парке Радиозавода за строительным гипермаркетом в Петрозаводске. Они пожароопасны и являются отходами пятого класса опасности. Горожане пожаловались депутатам, а те готовят запросы в надзорные органы.

Городская администрация также готовится обратиться в полицию, чтобы установить причастных к складированию опилок. Это будет повторное обращение. До этого чиновники обращались в полицию в мае. // фото vk.com/slabunova_yabloko



