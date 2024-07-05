05 июля 2024, 15:39
Парк Радиозавода засыпали отходами пятого класса опасности
Депутаты готовят запросы в надзорные органы, а мэрия - в полицию
Опилками засыпали дорожки в парке Радиозавода за строительным гипермаркетом в Петрозаводске. Они пожароопасны и являются отходами пятого класса опасности. Горожане пожаловались депутатам, а те готовят запросы в надзорные органы.
Городская администрация также готовится обратиться в полицию, чтобы установить причастных к складированию опилок. Это будет повторное обращение. До этого чиновники обращались в полицию в мае. // фото vk.com/slabunova_yabloko