Парфенчиков призвал увеличить зарплаты чиновникам

Неожиданное предложение со стороны главы региона прозвучало на совещании по социально-экономическому развитию Олонецкого района.

По информации Минфина, в Карелии на 25 процентов сократили число чиновников. Услышав такие данные, глава республики Артур Парфенчиков предложил увеличить зарплату оставшимся.

Руководитель региона считает, что увеличить заработную плату можно тем, кто остается. По его мнению, это важно, чтобы привлечь в государственную и муниципальную службу компетентных людей, чтобы работали люди, обладающие лидерскими качествами, к которым можно прийти и решить свою проблему. По мнению губернатора, каждому главе администрации нужно думать: как, улучшая работу, делать это меньшим количеством чиновников.

Отметим, что сокращение числа чиновников в Карелии идет параллельно с созданием новых структур, финансируемых из бюджета. Карельский парламентарий Николай Зайков перечислил различные корпорации, фонды, дирекции и фонды, подведомственные правительству республики, на содержание которых выделяются огромные средства, а необходимость существования вызывает вопросы. Об этом в ноябре прошлого года писало издание Gubdaily.ru. (фото trkterra.ru)