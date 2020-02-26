Парфенчиков пообещал отремонтировать школьный спортзал в Рыбреке

Артур Парфенчиков рассказал об итогах рабочей поездки в Рыбреку в соцсети. Глава Карелии посетил местную школу: в этом году учебному заведению исполнится 215 лет.

«В школе учатся 60 детей из самого села, а также из деревень Каскесручей и Другая река. Ещё 30 малышей посещают дошкольные группы. Здание школы не новое, 1981 года постройки, но видно, что здесь внимательно относятся к тому, чтобы создать для учеников комфортные условия. Так, в 2019-м на средства бюджета Карелии модернизировали теплоузел, теперь подачу тепла с учетом погодных условий регулирует энергоэффективная автоматика»,

- рассказал Парфенчиков.

По словам главы Карелии, на 2020 год запланирован ремонт пола в спортивном зале за счет средств федерального и республиканского бюджетов в размере 1,5 млн рублей. Необходимо также провести дренажные работы на территории школы. Кроме того, планируется что проект реконструкции пришкольного стадиона будет участвовать в республиканской программе поддержки местных инициатив.