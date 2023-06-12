Парфенчиков и Шандалович поздравили жителей Карелии с Днем России

12 июня в 12 часов на площади перед Петровским дворцом состоялся митинг-концерт, посвященный Дню России. По данным МВД Карелии, в нем приняли участие более 2200 жителей и гостей столицы Карелии. Под звуки гимна юнармейцы торжественно подняли российский триколор – символ единства и силы нашего Отечества.

К гостям митинга-концерта обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. Он подчеркнул важность и особое значение праздника для жителей страны.

«В сердце каждого из нас слово «Россия» вызывает особое чувство. За тысячи лет истории наши предки осваивали территории от западных частей нашей Родины до Тихого океана и дальше. Из поколения в поколение мы впитывали эту мощь, это стремление двигаться вперед. Именно благодаря нашим предкам мы живем в самой уникальной и великой стране. Сегодня наше Отечество испытывает сложные времена, вновь неспокойно на наших западных рубежах, мы отстаиваем не только наши исторические земли, мы бьемся за право жить своими идеалами, своей историей и верой. Я уверен, что наш народ, сплотившись, переживет и это нелегкое время. Мы вновь победим и продолжим созидать нашу великую Родину во благо будущих поколений», – сказал руководитель региона.

Участников праздничного мероприятия приветствовал председатель Законодательного Собрания республики Карелия Элиссан Шандалович.

«Россия – это наша земля и наш общий дом. Она всегда славилась своими людьми широкой души и несгибаемой силы воли. Много испытаний выпало на долю нашего Отечества, но объединившись, мы всегда побеждали. Сегодня в наших с вами руках свобода, сила и будущее великой страны. Вместе мы можем многое», – отметил Элисан Шандалович.

Участник специальной военной операции Григорий Митюев поздравил всех присутствующих с Днем России. Он выразил уверенность в том, что благодаря мужеству и героизму наших военнослужащих, защищающих Родину в зоне проведения СВО, Россия будет процветать и развиваться.

Участники митинга-концерта смогли увидеть образ современной России, ее живописные пейзажи благодаря фотовыставке «Великая Россия», организованной Русским географическим обществом. Ирина Алейникова представила вниманию слушателей песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия», вокальная студия «Соло» исполнила популярную песню «Шамана» под названием «Мы». Перед гостями митинга-концерта с патриотическими песнями также выступили вокально-хореографическая студия «Поколение» и ансамбль «Петроглиф», а бесплатный горячий чай с выпечкой стал приятным дополнением праздника.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню России, продолжились на Советской площади возле памятника Отто Куусинену – здесь все желающие смоли присоединиться ко всероссийскому танцевальному флешмобу «Русь Танцевальная – 2023». // фото пресс-службы главы РК