Пар валит из подвала страшного дома на Ключевой

Не первый день из подвала малосемейного общежития на Судостроительной, 28, поднимается пар.

Горожане сняли видео и выложили его в сеть. Ролик появился в нескольких сообществах «ВКонтакте».

С их слов, пять дней в подвале льется горячая вода, залит весь подвал, но протечку не устраняют. На кадрах видно, что подвал открыт, дверь сорвана, а наружу идет пар, словно из сауны.

Пользователи паблика «Ключевая» посоветовали им обратиться в госкомитет по жилищному надзору.

«Петрозаводск говорит» ранее рассказывал о бедах многострадального дома с отваливающимися кирпичами, протекающей крышей и плесенью на стенах. Коммунальщики жаловались, что часть жильцов не платит за услуги. // фото скриншот видео из VK-паблика «Подслушано в Птз»