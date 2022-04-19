Память узников концлагерей почтили в Петрозаводске

В Петрозаводске возложили цветы к мемориалу жертвам концлагерей на кладбище в Песках. Церемония прошла в День единых действий в память геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны. В память жертв концлагерей была объявлена минута молчания.

На кладбище массово захоронены военнопленные и мирные граждане, погибшие в концлагерях Петрозаводска, сообщили в пресс-службе губернатора. Основной причиной гибели в большинстве случаев стало истощение. Точное количество погибших неизвестно. На мемориале, который был открыт в 2017 году, увековечены имена трех с половиной тысяч жертв оккупационного режима.

По словам директора института истории, политических и социальных исследований Сергея Веригина, финны создали более 100 мест концентрационного содержания, смертность в финских концлагерях в 1942 году была выше, чем в немецко-фашистских.

По информации monuments.karelia.ru, в период оккупации с 1941 по 1944 год на территории Петрозаводска размещались шесть (по другим источникам – семь) концлагерей, в которых содержалось около 20 тысяч узников – жителей Карелии и Ленобласти. Большинство заключенных составляли женщины, старики и дети. В лагерях был установлен суровый режим – невзирая на возраст и состояние здоровья, узников принуждали выполнять тяжёлую работу на лесозаготовках, строительстве дорог и других объектов. В лагерях практиковались побои, пытки и истязания, в результате которых погибло около семи тысяч человек. (фото пресс-служба главы РК)